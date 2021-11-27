Hatay’da sahte para operasyonu

Hatay’ın merkezi ilçesi Antakya’da 5 adet sahte 200 TL ve 40 adet sahte 50 dolar banknot ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri parada sahtecilik suçları kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Antakya Odabaşı Mahallesi’nde bir ikamette yapılan aramada 5 adet sahte 200 TL ve 40 adet sahte 50 dolar banknot ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak M.S. yakalanarak gözaltına alındı.