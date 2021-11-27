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Hatay’da sahte para operasyonu
Hatay’ın merkezi ilçesi Antakya’da 5 adet sahte 200 TL ve 40 adet sahte 50 dolar banknot ele geçirildi.
Asayiş 27.11.2021, 12:11
Hatay’ın merkezi ilçesi Antakya’da 5 adet sahte 200 TL ve 40 adet sahte 50 dolar banknot ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri parada sahtecilik suçları kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Antakya Odabaşı Mahallesi’nde bir ikamette yapılan aramada 5 adet sahte 200 TL ve 40 adet sahte 50 dolar banknot ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak M.S. yakalanarak gözaltına alındı.