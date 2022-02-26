Hatay’da sahte para operasyonu

Hatay’ın Antakya ilçesinde şüphe üzerine bir şahsın üst aramasında çok miktarda sahte para ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin parada sahtecilik suçlarını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi Akçay Sokak üzerinde yaya olarak durdurulan B.Y.‘nin yapılan üst aramasında 59 adet sahte 100 TL banknotu ve 1 adet sahte 50 TL banknotu ele geçirildiği bildirildi.

Üzerinden sahte para çıkan B.Y. gözaltına alındı.