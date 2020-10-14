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Hatay’da sahte alkol operasyonu
HATAY’IN ARSUZ İLÇESİNDE ALKOL ÜRETİMİ YAPILDIĞI DEĞERLENDİRİLEN İKAMETTE 200 LİTRE BOĞMA RAKI, 940 LİTRE FERMENTE MALZEME VE 1 ADET DAMITMA MEKANİZMASI ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 14.10.2020, 10:48
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Hatay’ın Arsuz ilçesinde alkol üretimi yapıldığı değerlendirilen ikamette 200 litre boğma rakı, 940 litre fermente malzeme ve 1 adet damıtma mekanizması ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Madenli Mahallesi’nde, A.H. isimli şahsın evinde boğma rakı olarak tabir edilen alkol üretimi yaptığı bilgisine ulaşan Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince ikamette arama yapıldı. Aramada 200 litre “boğma” olarak tabir edilen rakı, 9 adet 80’lik ve 2 adet 60’lık jelikanda olmak üzere toplam 940 litre fermente malzeme ile 1 adet damıtma mekanizması ele geçirildi.
Şüpheli A.H. gözaltına alındı.
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