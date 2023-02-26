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Hatay’da Sahil Apartmanı depremde böyle yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Sahil Apartmanı’nın yıkıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Asayiş 26.02.2023, 18:01
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Sahil Apartmanı’nın yıkıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. İskenderun ilçesinde bulunan Sahil Apartmanı’nın 6 Şubat’ta 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, sarsıntıların başlamasından kısa bir süre sonra binanın komple yıkılma anı yer aldı.