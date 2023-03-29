Hatay’da Sağlık Bakanlığı’nın konteynerlerini çalan 3 şüpheli yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremlerde kullanılmak üzere gönderilen Sağlık Bakanlığına ait 2 adet konteyneri çalan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde Sağlık Bakanlığına ait 2 adet konteyner çalındı. Hırsızlık ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Polisin yaptığı araştırmada hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin R.K., A.Y. ile Y.B.Ç. oldukları tespit edildi. 3 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan 2 adet konteyner de bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.