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Hatay’da Roma dönemine ait 255 adet sikke ele geçirildi
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde 255 adet sikke ele geçirildi.
Asayiş 27.11.2022, 14:26
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde 255 adet sikke ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Antakya Narlıca Uygulama Noktası’nda durdurulan bir araçta yapılan aramada Roma Dönemine ait 255 adet sikke ele geçirildi.
Araç sürücüsü M.S. hakkında adli işlem yapılmıştır.