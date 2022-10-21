Hatay’da PKK’ya ait 4 depoda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Hatay’da PKK terör örgütüne ait 4 depoda 202 kilogram amonyum nitrat ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Jandarma Komando, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla icra edilen ‘Şehit Jandarma Er Ahmet Çerçi Operasyonu’ çerçevesinde Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesi kırsalında yapılan arazi aramasında teröristlere ait 4 depo tespit edildi. Depolarda 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 4 adet savunma tipi el bombası, 18 adet piyade tüfeği şarjörü, 660 çeşitli çapta ve ebatta fişek, 1 adet EYP, 4 adet EYP komuta kumandası, 2 adet EYP komuta sistemi, 8 adet elektrikli fünye, 2 kilogram dinamit lokumu, 1 adet ateşleme anahtarı, 202 kilogram amonyum nitrat gübre, 1 adet elektronik devre kartı, 1 adet büyük telsiz, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.