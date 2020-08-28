Hatay’da "patpat" dere yatağına uçtu: 2 yaralı
HATAY’IN YAYLADAĞI İLÇESİNDE, PATPAT DERE YATAĞINA UÇTU. OLAYDA 1 AĞIR OLMAK ÜZERE 2 KİŞİ YARALANDI.
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı dere yatağına uçtu. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yoncakaya Mahallesi’nde meydana gelen kazada, annesi C.K. (74) ile birlikte tarım arazilerini kontrol etmeye giden M.K.’nin kullandığı ’patpat’ diye tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu.
Kazada sürücü ile annesi yaralandı. Şenköy Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından dere yatağından çıkarılan yaralı anne ile oğul, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Anne C.K.’nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, M.K.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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