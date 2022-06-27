Hatay’da park halindeki otomobil bir anda dumana teslim oldu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde park halindeki otomobilden aniden duman yükseldi. Olayı gören çevredeki esnaf yangın tüpleri ile müdahale etti. O anlar cep telefonları ile görüntülendi.

İskenderun ilçesinde Mete Aslan Bulvarı üzerinde park halinde bulunan bir otomobilden bilinmeyen bir nedenle aniden duman yükselmeye başladı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören çevredeki esnaf, ellerine aldıkları yangın söndürme tüpleriyle hemen duman yükselen otomobile müdahale etti.

Çıkan duman nedeniyle göz gözü görmezken yoldan geçmekte olan vatandaşlarda paniğe neden oldu.