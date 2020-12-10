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Hatay’da park halindeki minibüs alev alev yandı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde park halindeki minibüs alev alev yandı.
Asayiş 10.12.2020, 19:12
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde park halindeki minibüs alev alev yandı.Edinilen bilgiye göre, Çevlik Limanı’nda park halinde bulunan minibüs henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların haber verdiği itfaiye kısa sürede olay yerine gelirken, minibüs ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
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