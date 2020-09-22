Hatay’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-817 karayolunda meydana gelen kazada Abeş Öztürk yönetimindeki 31 PBM 48 otomobil, Muhammet Şeker idaresindeki 01 AFG 661 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan iki sürücü, Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada sürücülerden Abeş Öztürk hayatını kaybederken diğer aracın sürücüsü, 112 sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.