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Hatay’da otomobilin tavanından uyuşturucu çıktı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir otomobilin tavanından uyuşturucu çıktı, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 16.01.2021, 16:01
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir otomobilin tavanından uyuşturucu çıktı, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Hatay İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda durdurdukları bir otomobilde detektör Narkotik köpeği Arven eşliğinde yaptıkları aramada vites kutusu içerisinde 32,60 gram esrar, tavan döşeme iç kısmında 4 fişek halinde 0,60 gram ve 0,73 gram metamfetamin, 1,10 ve 1,60 gram toz esrar, araçta bulunan K.B. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 0,40 gram metamfetamin ve 3 Adet Neurotin hap ele geçirildi.Otomobilde bulunan İ.E.,S.Ş, K.B isimli şahıslar gözaltına alındı.
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