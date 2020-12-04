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Hatay’da otomobili kundaklayan şüpheli yakalandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2 gün önce park halindeki aracı kundaklayan şüpheli yakalandı.

Asayiş 04.12.2020, 17:01
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Hatay’da otomobili kundaklayan şüpheli yakalandı
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2 gün önce park halindeki aracı kundaklayan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çöğürlü Mahallesinde 2 gün önce gece meydana gelen olayda, Ü.A’ya ait evin önünde park halindeki otomobilin kundaklanmasıyla ilgili Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma yapıldı. Ekipler, otomobili kundakladığı belirlenen E.D. adlı şahsı gözaltına aldı.
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