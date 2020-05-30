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Hatay’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı.

HATAY'IN DÖRTYOL İLÇESİNDE YAYLA DÖNÜŞÜ OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI. KAZADA 3 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI. EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, AMANOSLAR'DA BULUNAN ÜÇKOZ YAYLASI'NDAN İLÇE MERKEZİNE DÖNEN ÖMER TÜZÜN (55) İDARESİNDEKİ 31 PG 304 PLAKALI OTOMOBİL, KOCADÜZ YAYLASI YAKINLARINDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU UÇURUMA YUVARLANDI.

Hatay’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı.

HATAY'IN DÖRTYOL İLÇESİNDE YAYLA DÖNÜŞÜ OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI. KAZADA 3 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI. EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, AMANOSLAR'DA BULUNAN ÜÇKOZ YAYLASI'NDAN İLÇE MERKEZİNE DÖNEN ÖMER TÜZÜN (55) İDARESİNDEKİ 31 PG 304 PLAKALI OTOMOBİL, KOCADÜZ YAYLASI YAKINLARINDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU UÇURUMA YUVARLANDI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 00:19
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Hatay’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yayla dönüşü kaza yapan otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Amanoslar’da bulunan Üçkoz Yaylası’ndan ilçe merkezine dönen Ömer Tüzün (55) idaresindeki 31 PG 304 plakalı otomobil, Kocadüz Yaylası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, uçuruma yuvarlanan araçtakileri uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan sürücü Ömer Tüzün ile yolcu olarak bulunan Feyza Tüzün ve Feride Edik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan Elif Rana Tüzün (6), Seçil Su Edik (5), Fatma Edik (8) ile Sariye Tüzün ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, Dörtyol ve İskenderun ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

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