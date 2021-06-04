Son Dakika
Hatay’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Hatay’ın Altınözü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Asayiş 04.06.2021, 13:36
Hatay’ın Altınözü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 31 TS 482 plakalı otomobil, Enek Mahallesi Küncülü Boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak 30 metrelik şarampole devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki Yıldız Doğru’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan Z.D., S.D., S.D. ve S.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza yapan otomobil bulunduğu yerden vinçle kaldırıldı.