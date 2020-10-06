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Hatay’da otomobil ile triportör çarpıştı: 1 yaralı

HATAY’IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE TRİPORTÖR ÇARPIŞTI.

Asayiş 06.10.2020, 01:31
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Hatay’da otomobil ile triportör çarpıştı: 1 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil İle triportör çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ-Antakya karayolu Uzunbağ mevkisinde meydana gelen kazada, sürücü ismi henüz bilinmeyen 34 KU 9455 plakalı otomobil ile sürücü ismi henüz bilinmeyen triportör çarpıştı .

Kazada Triportör sürücüsü yaralandı.

Triportör sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Hastaneye kaldırıldı.

Caddede başka kazaların yaşanmaması için ekipler emniyet şeridi oluştururken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.

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