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Hatay’da ormanlık alanın yakınında çıkan bahçe yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, ormanlık alanın yakınında çıkan bahçe yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Asayiş 31.07.2021, 12:07
Hatay’da ormanlık alanın yakınında çıkan bahçe yangını kontrol altına alındı
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde, ormanlık alanın yakınında çıkan bahçe yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Çubukçu Mahallesi’nde, meyve ve zeytin ağaçlarının olduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin ormanlık alanın yakınında bulunan bahçe yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında 15 dönüm alanının zarar gördüğü bildirildi.
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