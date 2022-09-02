Son Dakika
Hatay’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
Hatay’ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.
Asayiş 02.09.2022, 19:51
Hatay’ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Arpalıuşağı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, helikopter ile de söndürme çalışmaları başladı. Orman yangınını; 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, 2 kara ekibi, 3 itfaiye, 1 yükleyici, 1 kepçe ile söndürme çalışmaları devam ediyor.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
|5
|9
|6. Liverpool
|5
|8
|7. Leeds United
|5
|8
|8. Fulham
|5
|8
|9. Southampton
|5
|7
|10. Chelsea
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
31
açık
Sayfalar Tümü