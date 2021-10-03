Hatay’da ormandan topladıkları mantardan zehirlenen 6 kişi tedavi altında

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ormandan topladıkları mantarları pişirerek yedikten sonra zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Kuzuculu Mahallesinde meydana geldi. Ormanlık alanda yetişen mantarları toplayıp pişirerek akşam yemeğinde ve sabah kahvaltısında yiyen Remzi A., Ayşe A., Sultan D., Fatma K., İsmet K., ve Selim Ö. İsimli şahıslar, bir süre sonra rahatsızlandıklarını fark ederek diğer aile bireylerin de yardımı ile aynı şikayet belirtileri ile akşam saatlerinde Dörtyol devlet hastanesi acil servisine başvurdular.

İfadelerinde mantar yedikten sonra fenalaştıklarını söyleyen 6 kişinin, acil serviste yapılan tetkik ve tahlillerde tükettikleri gıdadan dolayı zehirlendikleri anlaşılarak tedavi altına alındılar. İlk tedavilerinin ardından Sultan D. ve Fatma K. adlı şahıslar Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma hastanesine, İsmet K. ile Ayşe A. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.