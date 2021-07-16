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Hatay’da orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Hatay’ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Asayiş 16.07.2021, 15:06
Hatay’da orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
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Hatay’ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, 1 uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 39 arazöz ve çok sayıda orman işletme personeli müdahale ediyor.

Çevre illerden de bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı, Orman İşletme personeli ve hava aracı sevk edildi.
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