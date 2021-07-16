banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Biontech aşısı, Sinovac aşısından 10 kat daha fazla antikor üretiyor
Biontech aşısı, Sinovac aşısından 10 kat daha fazla antikor üretiyor
Kanal İstanbul'da planlar değişti!
Kanal İstanbul'da planlar değişti!
Altın fiyatları düşüşte!
Altın fiyatları düşüşte!
Demir ve demir dışından ilk yarıda 5.7 Milyar Dolarlık ihracat
Demir ve demir dışından ilk yarıda 5.7 Milyar Dolarlık ihracat

Hatay’da orman yangınına yerden müdahale devam ediyor

Hatay’ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangınına havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale devam ediyor.

Asayiş 16.07.2021, 23:40
Hatay’da orman yangınına yerden müdahale devam ediyor
banner502

Hatay’ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangınına havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale devam ediyor.

Amanos dağlarında 2 gündür farklı noktalarda süren yangınına havanın kararmasıyla havadan müdahale yapılamazken, yerden müdahale devam ediyor.

Çevre illerden çok sayıda arazöz, su tankı, Orman İşletme personeli ve hava aracı sevk edildi.
Yorumlar (0)
26°
hafif yağmur
banner501