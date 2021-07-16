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Hatay’da orman yangınına yerden müdahale devam ediyor
Hatay’ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangınına havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale devam ediyor.
Asayiş 16.07.2021, 23:40
Hatay’ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangınına havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale devam ediyor.
Amanos dağlarında 2 gündür farklı noktalarda süren yangınına havanın kararmasıyla havadan müdahale yapılamazken, yerden müdahale devam ediyor.Çevre illerden çok sayıda arazöz, su tankı, Orman İşletme personeli ve hava aracı sevk edildi.