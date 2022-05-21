Hatay’da orman yangınına karadan ve havadan müdahale

Hatay’ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için havadan müdahale ediliyor.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde bulunan ormanlık alanda başlayan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Sabotaj iddiası

Bölge sakinlerinden Bahattin Özden, ormanlık alana bir şahıs tarafından molotof kokteyli benzeri bir şeyin atıldıktan sonra yangın çıktığını iddia etti. Yangın çıktığı sırada orman içerisinde kendisine ait çardakta olduğunu kaydeden Özden, ormanı yakanların en ağır şekilde cezalandırılmasını gerektiğini vurguladı.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını ve yangının kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti.