banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam
Ümitcan Uygun tahliye edildi!
Ümitcan Uygun tahliye edildi!
Biontech aşısı, Sinovac aşısından 10 kat daha fazla antikor üretiyor
Biontech aşısı, Sinovac aşısından 10 kat daha fazla antikor üretiyor
Kanal İstanbul'da planlar değişti!
Kanal İstanbul'da planlar değişti!

Hatay’da orman yangınına 3’üncü günde de müdahale sürüyor

Hatay’ın Hassa ilçesi yakınlarında Amanos dağlarında iki ayrı noktada çıkan orman yangını, üçüncü güne girdi. Gün ağarması ile birlikte yangın söndürme çalışmalarına havadan ve karadan tekrar hız verildi.

Asayiş 17.07.2021, 09:39
Hatay’da orman yangınına 3’üncü günde de müdahale sürüyor
banner502

Hatay’ın Hassa ilçesi yakınlarında Amanos dağlarında iki ayrı noktada çıkan orman yangını, üçüncü güne girdi. Gün ağarması ile birlikte yangın söndürme çalışmalarına havadan ve karadan tekrar hız verildi.

Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, 1 uçak, 3 helikopter, 4 dozer, 39 arazöz ve çok sayıda orman işletme personeli canla başla söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Çevre illerden çok sayıda arazöz, su tankı, orman işletme personeli ve hava aracı da takviye olarak bölgeye sevk edildi.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501