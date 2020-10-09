Hatay’da orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor
HATAY'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETMESİ NEDENİYLE İNSANLAR EVLERİNİ TERK EDİYOR. YANGIN NEDENİYLE BİRÇOK MAHALLE BOŞALTILIRKEN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINIYOR.
Hatay’da çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle insanlar evlerini terk ediyor. Yangın nedeniyle birçok mahalle boşaltılırken geniş güvenlik önlemi alınıyor.
Sabah saatlerinde Belen ilçesi Sarımazı mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alınamıyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın sonrası bir çok mahalle boşaltılırken, jandarma ve polis ekipleri tehlike noktalarında geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına almaya çalıştığı yangınla ilgili konuşan bir çiftçi, hayvanlarını tahliye edemediklerini söyledi. Bir başka çiftçi ise kendisinin hayvanlarını kurtardığını diğer çiftçi arkadaşlarının da hayvanlarını ahırlarından çıkaramadıklarını belirtti.
Diğer yandan, Hatay Valisi Rahmi Doğan, öğle saatlerinden itibaren alanda takip ve incelemesini sürdürüyor.
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