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Hatay’da orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Belen ilçesinde akşam saatlerinde 3 noktada aynı anda çıkan orman yangını kontrol atına alındı.

Asayiş 07.08.2021, 19:11
Hatay’da orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Belen ilçesinde akşam saatlerinde 3 noktada aynı anda çıkan orman yangını kontrol atına alındı.

Alınan bilgiye göre, Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi’nde ormanlık alanda akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 100 işçi ile müdahale edilirken vatandaşların da yangını kendi yangını imkânları ile söndürmek için çalıştıkları gözlendi.
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