Hatay’da orman yangını: Alevler evlere sıçradı

Hatay’ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan yangın bölgedeki bazı yerleşim yerlerine sıçradı.

Habib-i Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evlere sıçradı.

Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.