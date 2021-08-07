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Hatay’da orman yangını
Hatay’ın Belen ilçesinde orman çıkan yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Asayiş 07.08.2021, 17:52
Hatay’ın Belen ilçesinde orman çıkan yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.Alınan bilgiye göre, Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi’nde ormanlık alanda saat 17.15 sularında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 100 işçiyle müdahale sürerken ilk belirlemelere göre 2 hektarlık alanda yangının etkili olduğunu öğrenildi.