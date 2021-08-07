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Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Belen ilçesinde orman çıkan yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Asayiş 07.08.2021, 17:52
Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Belen ilçesinde orman çıkan yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi’nde ormanlık alanda saat 17.15 sularında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 100 işçiyle müdahale sürerken ilk belirlemelere göre 2 hektarlık alanda yangının etkili olduğunu öğrenildi.
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