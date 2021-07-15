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Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı’ndaki ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık örtü alan zarar gördü.

Asayiş 15.07.2021, 14:45
Hatay’da orman yangını
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Hatay’ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı’ndaki ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık örtü alan zarar gördü.

Antakya ilçesinde bulunan Habib-i Neccar Dağı’ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir hava aracı, 6 arazöz, 5 su tankı, 30 işçi ile birlikte yangına müdahale edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
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