Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arpalıuşağı mevkiinde henüz bilinmeyen bir neden dolayı orman yangını başladı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, helikopter ile de söndürme çalışmaları başladı.