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Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Asayiş 03.10.2021, 18:34
Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Arsuz ilçesi Pirinçlik mevkii akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerine yakın bir bölgede çıkan orman yangına, 2 helikopter, 8 arasöz, 2 su tankı ve 40 işçi ile müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

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