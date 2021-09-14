Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Belen ilçesi Soğukoluk mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Soğukoluk Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye 2 helikopter, 20 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında ilk belirlemelere göre 3 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.