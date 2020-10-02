banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Divan-ı Ali nedir?
Divan-ı Ali nedir?
Trump ve eşinin Covid pozitif çıkması piyasaları salladı
Trump ve eşinin Covid pozitif çıkması piyasaları salladı
Galatasaray'da Marcao ile yeni sözleşme
Galatasaray'da Marcao ile yeni sözleşme
Trabzonspor Djaniny Tavares ile anlaştı
Trabzonspor Djaniny Tavares ile anlaştı

Hatay’da Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını sürüyor

HATAY'DA ANTAKYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN BİR FABRİKADA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR.

Asayiş 02.10.2020, 14:27
2
Hatay’da Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını sürüyor

Hatay’da Antakya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangına müdahale sürüyor.

Antakya ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir pelet fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın sürüyor.

Yangına onlarca arazöz ve yüze yakın itfaiye personeli ile müdahale ediliyor. 3 ilk yardım ambulansının da olası bir acil durum için yangın alanında beklediği öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
açık
Namaz Vakti 02 Ekim 2020
İmsak 05:30
Güneş 06:55
Öğle 12:58
İkindi 16:15
Akşam 18:52
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Getafe 3 7
2. Valencia 4 7
3. Real Madrid 3 7
4. Villarreal 4 7
5. Barcelona 2 6
6. Sevilla 2 6
7. Real Betis 4 6
8. Cádiz 4 6
9. Granada 3 6
10. Real Sociedad 4 5
11. Celta de Vigo 4 5
12. Atletico Madrid 2 4
13. Levante 3 3
14. Osasuna 3 3
15. Athletic Bilbao 3 3
16. Huesca 4 3
17. Elche 2 3
18. Real Valladolid 4 2
19. Eibar 4 1
20. Deportivo Alaves 4 1