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Hatay’da Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını sürüyor
HATAY'DA ANTAKYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN BİR FABRİKADA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR.
Asayiş 02.10.2020, 14:27
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Hatay’da Antakya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangına müdahale sürüyor.
Antakya ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir pelet fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın sürüyor.
Yangına onlarca arazöz ve yüze yakın itfaiye personeli ile müdahale ediliyor. 3 ilk yardım ambulansının da olası bir acil durum için yangın alanında beklediği öğrenildi.
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