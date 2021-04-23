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Hatay’da oksijen tüpü patlaması: 1 ölü

Hatay’da oksijen kaynak tüpünün patlaması sonucunda bir işçi vefat etti.

Asayiş 23.04.2021, 12:02
Hatay’da oksijen tüpü patlaması: 1 ölü

Hatay’da oksijen kaynak tüpünün patlaması sonucunda bir işçi vefat etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Antakya İlçesi’ne bağlı sanayi sitesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Ali D., iş yerinde bulunan demirleri oksijen tüpü ile keserken patlama gerçekleşti.

Patlamanın sesini duyan çevredekiler durumu polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleri Ali D.’nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Ali. D.’nin cansız bedeni Hatay Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
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