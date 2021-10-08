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Hatay’da nar ekşisi şişelerinden uyuşturucu çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Limak limanın da bulunan konteynerlerin içerisinde nar ekşisi şişelerine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş 08.10.2021, 00:33
Hatay’da nar ekşisi şişelerinden uyuşturucu çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Limak limanın da bulunan konteynerlerin içerisinde nar ekşisi şişelerine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu ele geçirildi.

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İskenderun İstihbarat Büro Amirliği görevlileriyle koordineli bir şekilde uyuştucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Öncüpınar Sınır kapısından bir tırın üzerinde bulunan İskenderun Limak port limanına bırakılan konteynerda yapılan aramada konteynerda bulunan nar ekşisi şişeleri içerisinde balonlar halinde yerleştirilmiş tahmini 200 adet olan ve toplamda 200 kilogram olan captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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