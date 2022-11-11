Hatay’da mobilya fabrikası alevlere teslim oldu, fabrika kullanılamaz hale geldi

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, mobilya fabrikasında çıkan yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Antakya Mobilya İhtisas Sanayi Sitesi’nde (MOBSAN) faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.