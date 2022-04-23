Son Dakika
Hatay’da minibüs şarampole uçtu: 12 yaralı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole uçtuğu kazada 12 kişi yaralandı.
Asayiş 23.04.2022, 23:45
Hatay’ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole uçtuğu kazada 12 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesinden aldığı yolcuları Arsuz’a götüren 31 M 4344 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeride geçerek şarampole uçtu. Kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.