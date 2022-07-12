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Hatay’da makilik alanda yangın çıktı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da makilik alanda çıkan yangın karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Asayiş 12.07.2022, 14:58
Hatay’da makilik alanda yangın çıktı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da makilik alanda çıkan yangın karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Narlıca Mahallesi makilik alanda yangın çıktı. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan mücadelesi sonrası kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangına,1 helikopter,2 arazöz ,1 yangın ilk müdahale aracı,1 kara ekibi müdahale edildi.

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