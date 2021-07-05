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Hatay’da korkutan yangın

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir apartmanın dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Asayiş 05.07.2021, 14:19
Hatay’da korkutan yangın

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir apartmanın dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Esentepe Mahallesinde 4 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı dairede ev sahiplerinin evde olmadığını tespit edilirken, vatandaşlar panik yaşadı.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü.

Yangının diğer dairelere sıçraması sebebiyle dumandan etkilenen üç kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.
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