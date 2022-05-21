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Hatay’da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Hatay’ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınını soğutma çalışmaları sürüyor.
Asayiş 21.05.2022, 17:39
Hatay’ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınını soğutma çalışmaları sürüyor.
Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi’de ormanlık alanda saat 14:00 sularında başlayan ve kontrol altına alınan orman yangını soğutma çalışmalarına havadan ve karadan devam ediliyor.
Yangınla ilgili sabotaj olma ihtimaline karşın, güvenlik güçleri yangınla ilgili araştırma ve çalışmalarını sürdürüyor.
(ADM-