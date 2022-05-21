Hatay’da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınını soğutma çalışmaları sürüyor.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi’de ormanlık alanda saat 14:00 sularında başlayan ve kontrol altına alınan orman yangını soğutma çalışmalarına havadan ve karadan devam ediliyor.

Yangınla ilgili sabotaj olma ihtimaline karşın, güvenlik güçleri yangınla ilgili araştırma ve çalışmalarını sürdürüyor.

(ADM-