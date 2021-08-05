Hatay’da komandolar yangın söndürüyor

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çıkan ve gece kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangını söndürme ve soğutma çalışmalarına komandolar da katılıyor.

Dün akşam saatlerinde Dörtyol’un Kuzuculu mevkisinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda görevli 160 Mehmetçik çalışmalara katıldı. Komandolar kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına devam ediyor.

15 hektar alanın zarar gördüğü kaydedilen orman yangınını soğutma çalışmaları karadan sürerken havadan da bölgede görev yapan yangın söndürme helikopteri de zaman zaman soğutma çalışmasına katılarak bölgeye su bırakıyor.