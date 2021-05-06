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Hatay’da kenevir bitkisi yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kenevir bitkisi yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 06.05.2021, 10:58
Hatay’da kenevir bitkisi yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kenevir bitkisi yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtlusoğuksu Mahallesinde icra edilen devriye esnasında, Suludere mevkisinde bulunan kamu arazisinde Ç.A. ve A.Ö. isimli şahısların kenevir bitkisi yetiştiriciliği yaptığı bilgisi aldı. Söz konusu arazi içerisinde yapılan aramada boyları 10 cm ile 2 metre arasında değişen 347 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı.
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