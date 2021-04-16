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Hatay’da kaynak çalışması yapılan camide yangın çıktı

Hatay’da bir caminin çatısında kaynak çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Asayiş 16.04.2021, 13:56
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Hatay’da kaynak çalışması yapılan camide yangın çıktı

Hatay’da bir caminin çatısında kaynak çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, İskenderun ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Pac Meydanı’ndaki T.E.K. Mescidi Camii’nin çatısında kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken caminin çatısında hasar oluştu.
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