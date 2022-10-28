Hatay’da kaybolan alzaymır hastası iki aydır kayıp

Hatay’da, yaklaşık 2 aydır kaybolan alzaymır hastası 59 yaşındaki Abdulkadir Ergüder’den haber alınamıyor. Ailesi, Ergüder’in bir an önce bulunmasını beklerken, artık hayatından endişe etmeye başladı.

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da yaşayan 59 yaşındaki alzaymır hastası Abdülkadir Ergüder, 4 Eylül gecesi, uykusundan uyanarak balkona kadar uzanan zeytin ağacından aşağıya inerek gitti. Daha sonra aramalara rağmen bulunamayan Ergüder’in ailesi durumu polislere bildirdi. Yaklaşık 2 aydır hiçbir haber alınmayan Ergüder için ailesi hayatından endişe etmeye başladı.

Kardeşi Seyfi Ergüder’in daha önce birkaç kez kaybolduğunu ancak ya emniyet ekiplerinin ya da kendi imkanları ile geldiğini, bu defa çok uzun zaman geri dönmediğini belirterek, “Abdulkadir Ergüder, 59 yaşında 4 yıldır alzaymır rahatsızlığı var. Ağabeyim rahatsızlığından dolayı ara sıra kayboluyordu. 4 Eylül gecesi yattığı yerden kalkarak evden çıkmış o zaman beri haber alamadık. Emniyete, belediyeye başvurduk, sosyal medya sayfalardan paylaştık, kendi şartlarımızda gezerek aradık. Savcılığa da gittik ama olumlu bir haber alamadık. Duyarlı vatandaşlarımızdan bu konuda ihbarla geldi. Balıkdere mevkiinde, Sevgi Parkı civarında, Ekinci Mahallesi’nde görüldüğüne dair. Ancak emniyetin ve bizim çalışmalarımızda bir sonuç alamadık. Rahatsızlığından dolayı birkaç kere kayboldu, bir veya gün sürmeden ya emniyet mensupları ya da kendi imkanları ile eve dönebiliyordu. Ama hastalığı ilerledikçe bu daha zorlaştı. En son kaybolduğundan beri haber alamadık. Artık hayatından endişe etmeye başladık. Bu kadar uzun süre içerisinde hangi şartlarda yaşıyor, öldü mü kaldı mı? Bilmiyoruz. Vatandaşlarımızdan da bize yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.