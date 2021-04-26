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Hatay’da kaybolan 99 atla ilgili Adana’da bir ahırda arama yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Hatay’ın Dörtyol Belediyesine hibe ettiği 99 atın kaybolmasıyla ilgili Adana’da bir ahırda ve evde arama yapıldı.

Asayiş 26.04.2021, 19:18
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Hatay’da kaybolan 99 atla ilgili Adana’da bir ahırda arama yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Hatay’ın Dörtyol Belediyesine hibe ettiği 99 atın kaybolmasıyla ilgili Adana’da bir ahırda ve evde arama yapıldı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kaybolan 99 attan 80’inin yaşına ve cinsine göre her birinin ortalama 2 bin dolara Irak’a satıldığı, farklı şehirlere gönderilen diğer atlardan ise yaşlı ve hasta olanların kesilip kıyma, kuşbaşı olarak kullandığı öne sürüldü. Atlarda bulunan çiplerin daha önce de tek tırnaklı hayvan kesimi ve satımı yapan Y.K. tarafından çıkarılarak, atların Irak’a gönderildiği iddia edildi. Yapılan ihbar üzerine Adana’nın Yüreğir Belediyesi zabıta ekipleri, Y.K’ya ait ahır ve evde arama yaptı. Yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
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