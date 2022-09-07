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Hatay’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Hatay’da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Asayiş 07.09.2022, 00:23
Hatay’da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkhan ilçesine bağlı Kırıkhan- Antakya yolu üzeri Kurtlusoğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Ş.’in idaresindeki 31 VL 988 plakalı otomobil ile H.E yönetimindeki 31 NF 919 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Çarpmanın etkisiyle tarım arazisine ait sulama kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi ile kamyonette bulunan 2 kişi çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Antakya-Kırıkhan yönü araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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