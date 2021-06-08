banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan gece mesaisi!
Kılıçdaroğlu'ndan gece mesaisi!
Bu hatalar öldürebilir: Kene ısırırsa bunu yapmayın
Bu hatalar öldürebilir: Kene ısırırsa bunu yapmayın
Bosnalı Sırp liderin “Kilise asla yıkılmayacak” açıklaması viral oldu
Bosnalı Sırp liderin “Kilise asla yıkılmayacak” açıklaması viral oldu
Eski HDP Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı
Eski HDP Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Hatay’ın Hassa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Asayiş 08.06.2021, 08:23
Hatay’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Hatay’ın Hassa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hassa çevre yolunda meydana gelen kazada, Ardıçlı Mahallesi yönüne giden Resul Kara’nın (26) kullandığı 31 U 9846 plakalı otomobil, Sugediği Mahallesinden gelen Abdullah Çupur (34) idaresindeki 42 RH 653 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile kamyonette yolcu olarak bulunan Mustafa Çupur (19) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yorumlar (0)
banner422
19°
orta şiddetli yağmur