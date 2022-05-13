Hatay’da kaçan dana ortalığı birbirine kattı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan dana, 5 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşatan danayı yakalamak isteyenler zor anlar yaşadı.

Sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık hayvan, ortalığı birbirine kattı hayvanı yakalamaya çalışırken, vatandaşların ip ve halat yakalama çabası da sonuçsuz kaldı.

Yaklaşık 5 saat süren kovalamacanın ardından yakalanan dana, bir pasajda kıstırıldı. Ve sahibi tarafından pikaba alındı.

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