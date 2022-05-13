Hatay’da kaçan dana ortalığı birbirine kattı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan dana, 5 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşatan danayı yakalamak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Samandağ ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan dana ortalığı birbirine kattı. Vatandaşların danayı ip ve halatlarla yakalama çabası ise sonuçsuz kaldı. Yaklaşık 5 saat süren kovalamacanın ardından bir pasajda kıstırılan dana, yakalanarak sahibi tarafından pikaba bindirildi.