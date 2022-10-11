Hatay’da kaçakçılık operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da düzenlenen operasyonda bin 180 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 bin 500 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Akasya Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi üzerinde durdurulan H.Y. idaresindeki motosiklette ve şahsın ikametinde yapılan aramada bin 180 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 bin 500 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan H.Y. hakkında adli işlem yapıldı.