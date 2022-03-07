Hatay’da kaçak tütün ve makaron operasyonu

Hatay’ın Hassa ilçesinde yol kontrolünde durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 300 kilo kıyılmış kaçak tütün, 100 bin adet makaron ve 36 bin adet kaçak sigara filtresi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı dedektifleri JASAT ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmada, Aktepe Mahallesinde icra edilen yol kontrol noktasında Adıyaman ilinden gelen H.İ.K. isimli şahsa ait kamyonet içerisinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan 300 kilogram kıyılmış tütün, 100 bin adet makaron ile 36 bin adet sigara filtresi ele geçirildi.

Olayla ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılırken, araç sürücüsü H.İ.K hakkında yasal işlem yapıldı.